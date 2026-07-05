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05 липня 2026, 12:56

Сили оборони встановили черговий рекорд: понад 200 тисяч ворожих цілей знищено за червень

05 липня 2026, 12:56
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Фото: Михайло Федоров/фейсбук
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У червні 2026 року Сили оборони вразили понад 200 тис. російських цілей, зросла інтенсивність ударів по цілях в тимчасово окупованому Криму

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає RegioNews.

"За місяць Сили оборони вразили понад 200 тис. ворожих цілей. Кількість ударів по логістиці продовжує зростати. Майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей на відстані більш ніж 50 км від ЛБЗ”, - повідомив Федоров.

Водночас у червні значно зросла інтенсивність ударів по цілях в тимчасово окупованому Криму.

За його словами, основний фокус був на логістиці противника, зокрема знищення складів, транспорту та маршрутів постачання зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи. Також у червні українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тис. окупантів.

Крім того, за підсумками місяця зафіксували рекордні показники одразу за кількома напрямами.

Зокрема, Сили оборони уразили рекордну кількість артилерії противника, перехопили 49 575 ворожих крил і коптерів - це найкращий результат за весь час роботи системи, а також встановили абсолютний рекорд за ураженням автомобільної та мототехніки ворога.

Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив відео з Костянтинівки Донецької області, яка перебуває під контролем Сил оборони України.

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