На Одещині чоловік підірвав гранату під час перевірки документів: поранено двох поліцейських

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У Подільському районі Одеської області під час перевірки документів чоловік підірвав гранату, постраждали двоє поліцейських і сам правопорушник

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews

Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух.

Унаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, киянин після сварки з дружиною погрожував підірвати гранатою працівників поліції – його засуджено до 9 років позбавлення волі.