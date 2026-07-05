Криваве застілля: на Харківщині поліція затримала підозрюваного у нанесенні тяжких травм

Фото: поліція Харківської області

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 3 липня в одному з домоволодінь міста між двома чоловіками під час застілля виник конфлікт

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

У ході сварки 43-річний чоловік схопив порожню скляну пляшку та завдав опоненту кілька ударів по голові.

Унаслідок нападу 65-річного потерпілого госпіталізували до медичного закладу для надання медичної допомоги.

Правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника та затримали в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, що поліцейські затримали зловмисника, який під час сварки зарізав свого сусіда. Злочин стався у місті Фастів.