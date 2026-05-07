На Рівненщині чоловік "прикинувся" вчителем, щоб не мобілізуватись

У Рівненській області викрили чоловіка, який давав хабар директору навчального закладу. Виявилось, він хотів отримати відстрочку від мобілізації

Про це повідомляє поліція у Рівненській області.

Як з'ясували правоохоронці, 35-річний житель Рівного хотів працевлаштуватись викладачем в одному з навчальних закладів. Для цього він дав хабар директору в розмірі 2 800 доларів та 17 000 гривень. Згодом на цій посаді він міг отримати відстрочку від мобілізації.

"Слідчі за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури повідомили 35-річному рівнянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-3 КК України (надання службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду)", - повідомили в поліції.

