У Луцьку сталась масова сутичка за участі цивільних і ТЦК

Очевидці повідомляють про масову сутичку за участі чоловіків і представників ТЦК в центрі міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Типовий Луцьк.

Причини конфлікту поки що невідомі. Ймовірно, сутичка між військовослужбовцями і цивільними чоловіками виникла під час перевірки документів.

Як повідомлялось, на Волині працівники ТЦК побили 60-річного рибалку під час мобілізації. Працівники ДБР затримали начальника групи одного з відділів ТЦК, причетного до побиття.