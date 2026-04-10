UA | RU
UA | RU
10 квітня 2026, 20:40

На Волині чоловік погрожував поліцейським гранатою

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Волинській області судять чоловіка, який погрожував працівникам поліції. Тепер його відправили під варту

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці 43-річний чоловік на вулиці посварився з односельчанкою. Тоді він вдарив жінку по голові, тримаючи в руці корпус наступальної осколкової гранати типу РГД-5. На виклик приїхала поліція, і чоловік став погрожувати гранатою правоохоронцям.

Тепер суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування проти колишнього поліцейського, який п'яним стріляв під Запоріжжям. Обвинувачення передали до суду. Зловмисника обвинувачують у замаху на вбивство двох або більше осіб. Йому світить від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
