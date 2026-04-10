Оборудка на майже 2 мільйони: на Волині викрили директора закладу освіти

На Волині повідомили про підозру директорам закладу професійної освіти та приватного підприємства. Відомо, що йдеться про збитки майже в 2 мільйони гривень

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2022 та 2023 роках заклад освіти та суб'єкт господарювання заключили договори на постачання теплової енергії. Водночас вони заклали у договір такі умови, що заклад платив за товар за завищеною ціною, окрім того, безпідставно оплачуючи послуги із транспортування теплової енергії.

Через незаконні дії директорів заклад освіти переплатив за опалення майже 1,9 мільйона гривень.

"Суд обрав директору закладу освіти запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а директору підприємства – у вигляді особистого зобов'язання. Прокурори оскаржують ці рішення, наполягаючи на взятті підозрюваних під варту", - повідомили в прокуратурі.

