08:37  10 квітня
ДТП з маршруткою в Одесі: загинула пасажирка, військовому загрожує до 8 років
08:21  10 квітня
На Рівненщині тривають пошуки 4-річного хлопчика: що відомо наразі
01:35  10 квітня
"Я закохана": співачка Анна Трінчер розповіла, що відбувається в її особистому житті
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2026, 10:35

Оборудка на майже 2 мільйони: на Волині викрили директора закладу освіти

Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

На Волині повідомили про підозру директорам закладу професійної освіти та приватного підприємства. Відомо, що йдеться про збитки майже в 2 мільйони гривень

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2022 та 2023 роках заклад освіти та суб'єкт господарювання заключили договори на постачання теплової енергії. Водночас вони заклали у договір такі умови, що заклад платив за товар за завищеною ціною, окрім того, безпідставно оплачуючи послуги із транспортування теплової енергії.

Через незаконні дії директорів заклад освіти переплатив за опалення майже 1,9 мільйона гривень.

"Суд обрав директору закладу освіти запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а директору підприємства – у вигляді особистого зобов'язання. Прокурори оскаржують ці рішення, наполягаючи на взятті підозрюваних під варту", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура розкрадання коштів Волинська область
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
10 квітня 2026, 11:35
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »