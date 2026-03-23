Махінації та зв'язки з РФ: НАБУ просить Зеленського ввести санкції проти Іванющенка

НАБУ звернулося до Президента та СБУ з проханням застосувати санкції проти одного з підозрюваних у справі про махінації з земельними ділянками ринку "Столичний", колишнього народного депутата від нині забороненої Партії регіонів

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

В бюро не називають його прізвище, але за даними ЗМІ йдеться про Юрій Іванющенка.

Під час слідства детективи встановили стійкі фінансові зв'язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, виявлено факти функціонування компаній, пов'язаних із підозрюваним, на тимчасово окупованих територіях та на території РФ, які сплачували податки до російського бюджету.

Також встановлено використання підозрюваним паспорта РФ та зв'язки з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора.

Нагадаємо, Іванющенка підозрюють у відмиванні майна, здобутого злочинним шляхом, у межах розслідування щодо махінацій із дев’ятьма земельними ділянками на території ринку "Столичний".

За версією слідства, п’ятеро залучених осіб незаконно захопили та "узаконили" 18 гектарів державної землі, ринкова вартість яких перевищує 160 мільйонів гривень.

18 вересня 2025 року Іванющенка було оголошено в розшук.

13 березня 2026 року в рамках журналістського розслідування "Схеми" стало відомо, що Іванющенко регулярно літав до Росії разом із Рубеном Татуляном, відомим як "спонсор" російського кримінального світу. Зазначається, що колишній народний депутат України отримав російське громадянство ще у 2004 році.

