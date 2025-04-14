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В СМИ начали говорить о вероятном убийстве главврача в ТЦК в Луцке. Однако правоохранители сделали важное заявление и рассказали, как все было на самом деле

Об этом сообщает полиция Волынской области, передает RegioNews.

Правоохранители рассказали о предварительном результате вскрытия тела главы военно-больничной комиссии Луцкого ТЦК. Результаты показали, что это была естественная смерть.

В полиции обратили внимание, что в сюжете одного из местных СМИ со ссылкой на собственные источники журналисты допустили, что это было убийство. Однако на самом деле это не соответствует действительности. К тому же, сведения по факту внесены в ЕРДР по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Предварительно врач умер от острого инфаркта миокарда.

Напомним, что утром 11 апреля стало известно о смерти главврача ВЛК в Луцком ТЦК. Тогда рассказывали, что он остался вечером на работе по внесению данных, что было привычным из-за значительной нагрузки. Уже со временем его тело обнаружила уборщица в его кабинете.