На Волині внаслідок вибуху гранати травмувалися дві людини
Подія сталася вночі 15 січня в селі Заболоття Ковельського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Попередньо відомо, що вибухнула гранта, через що травмувались двоє людей. Їх госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють деталі інциденту та походження боєприпаса.
Нанадаємо, вдень 13 січня на Полтавщині 14-річний хлопець травмувався через вибух саморобної речовини.
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Пожежа в центрі Києва: загорівся підземний кабельний колектор
15 січня 2025, 17:25Китай нападе на Росію: деміфологізація уявлень про Піднебесну
15 січня 2025, 16:40Зачинене укриття під час тривоги у Львові: поліція відкрила кримінальну справу
15 січня 2025, 16:39Авіаудар по Краматорську: кількість постраждалих зросла
15 січня 2025, 16:22Покровськ на межі падіння: бездіяльність командування ставить місто під загрозу
15 січня 2025, 16:18Чергове замовлення ФСБ: у Києві затримали ще одну групу підпалювачів машин
15 січня 2025, 16:09Повітряні сили показали кадри збиття російських дронів на Сході
15 січня 2025, 15:40На Прикарпатті рятувальники ліквідували пожежу після ракетного удару
15 січня 2025, 15:17Нарешті вдома: з російського полону повернули 25 українців
15 січня 2025, 14:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »