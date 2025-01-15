На Волыни в результате взрыва гранаты травмировались два человека
Происшествие случилось ночью 15 января в селе Заболотье Ковельского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Предварительно известно, что взорвалась гранта, из-за чего травмировались два человека. Их госпитализировали.
Правоохранители устанавливают детали инцидента и происхождение боеприпаса.
Напомним, днем 13 января на Полтавщине 14-летний мальчик травмировался из-за взрыва самодельного вещества.
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