Намагались втекти до Угорщини: на Закарпатті врятували чоловіків, які застрягли в крижаній Тисі
Троє чоловіків намагалися незаконно потрапити в Угорщину. Їх врятували прикордонники ввечері 24 листопада на Закарпатті
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Чоловіки скористалися послугами ділків, які пообіцяли допомогти перетнути кордон сушею, але після сплати за "послугу" їм повідомили, що все ж доведеться лізти у воду.
"Переправники, традиційно нехтуючи життям своїх клієнтів, з настанням темряви спрямували їх у Тису, набрехавши, що води там по коліно, сама річка не широка, а тому вони з легкістю перейдуть її і навіть не встигнуть змерзнути. Жодних плавзасобів чи рятувальних жилетів чоловікам не пропонували. Роззувшись та злегка підкотивши штани, "водолази" рушили у невідому для них водойму. Вже за кілька хвилин усіх трьох змила потужна течія та понесла у невідомому напрямку. Чоловіків врятувало лише те, що у воді знаходилося змите дерево, за яке вони змогли вхопитися та вибратися на відмілину посередині річки. Далі вони зателефонували рятувальникам та повідомили, що потребують допомоги", – розповіли прикордонники.
Чоловіків, двох закарпатців та волинянина, виявили прикордонники за допомогою безпілотника. Їх врятували та витягнули на берег.
Усіх трьох доставили у прикордонний підрозділ, де їх напоїли гарячим чаєм та надали можливість зігрітися, висушити одяг та взуття.
За спробу порушення держкордону стосовно чоловіків склали адмінпротоколи.
У ДПСУ наголосили, що рівень води у річці Тиса, якою пролягає кордон з Угорщиною та Румунією, наразі значно піднявся. Температура води дуже низька, що викликає судоми у м’язах тих, хто намагається зануритися у річку. При таких умовах тіло людини стає некерованим, що може призвести до загибелі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель прикордоння Одещини організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії та хотів "взяти в долю" прикордонника. Ділка затримали.