фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Чоловіки скористалися послугами ділків, які пообіцяли допомогти перетнути кордон сушею, але після сплати за "послугу" їм повідомили, що все ж доведеться лізти у воду.

"Переправники, традиційно нехтуючи життям своїх клієнтів, з настанням темряви спрямували їх у Тису, набрехавши, що води там по коліно, сама річка не широка, а тому вони з легкістю перейдуть її і навіть не встигнуть змерзнути. Жодних плавзасобів чи рятувальних жилетів чоловікам не пропонували. Роззувшись та злегка підкотивши штани, "водолази" рушили у невідому для них водойму. Вже за кілька хвилин усіх трьох змила потужна течія та понесла у невідомому напрямку. Чоловіків врятувало лише те, що у воді знаходилося змите дерево, за яке вони змогли вхопитися та вибратися на відмілину посередині річки. Далі вони зателефонували рятувальникам та повідомили, що потребують допомоги", – розповіли прикордонники.

Чоловіків, двох закарпатців та волинянина, виявили прикордонники за допомогою безпілотника. Їх врятували та витягнули на берег.

Усіх трьох доставили у прикордонний підрозділ, де їх напоїли гарячим чаєм та надали можливість зігрітися, висушити одяг та взуття.

За спробу порушення держкордону стосовно чоловіків склали адмінпротоколи.

У ДПСУ наголосили, що рівень води у річці Тиса, якою пролягає кордон з Угорщиною та Румунією, наразі значно піднявся. Температура води дуже низька, що викликає судоми у м’язах тих, хто намагається зануритися у річку. При таких умовах тіло людини стає некерованим, що може призвести до загибелі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель прикордоння Одещини організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії та хотів "взяти в долю" прикордонника. Ділка затримали.