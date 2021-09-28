В детдоме на Волыни дети и работники массово заболели коронавирусом

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание ВолиньPost.

В результате вспышки заболели 17 из 34 воспитанников детдома, а также несколько его работников.

"Болезнь распространилась от работников. Протестировали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания", - заявил исполняющий обязанности руководителя детдома Виктор Максимюк.

Отмечается, что 17 детей были госпитализированы, чтобы изолировать их от здоровых. Двое из них имеют слегка повышенную температуру.

"Сейчас у нас продолжается активная работа по вакцинации персонала. По состоянию на сегодня первой дозой вакцинированы примерно 70% персонала", - добавил Максимюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове выросло количество больных коронавирусом: сейчас в городе заняты 90% коек для больных COVID-19 в опорных больницах города.