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05 квітня 2021, 14:58 406

Аварія на шахті Нововолинська: поліція порушила справу

05 квітня 2021, 14:58 406
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Наразі шахта, де травмувалися гірники, призупинила видобування вугілля
Наразі шахта, де травмувалися гірники, призупинила видобування вугілля
Фото: Суспільне Волинь
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Через аварію з ліфтом і травмування гірників на шахті №9 міста Нововолинськ відкрито кримінальне провадження.

Про це пише RegioNews з посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області.

"Учора, близько 20:00 години, на вугільній шахті у селі Литовеж, під час спуску гірників, ліфт вдарився об землю. Внаслідок цього постраждало 11 людей. Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Триває слідство, під час якого з’ясують усі причини та обставини події", - зазначається в повідомленні.

Наразі шахта, де травмувалися гірники, призупинила видобування вугілля. Працівники лише відкачують воду.

Гірники мали спуститись на глибину 460 метрів. Яку відстань кліть пролетіла та чому не загальмувала – з'ясовують.

Нагадаємо, на Волині у шахті обірвався ліфт, внаслідок чого постраждали гірники.

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