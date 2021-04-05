Аварія на шахті Нововолинська: поліція порушила справу

Про це пише RegioNews з посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області.

"Учора, близько 20:00 години, на вугільній шахті у селі Литовеж, під час спуску гірників, ліфт вдарився об землю. Внаслідок цього постраждало 11 людей. Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Триває слідство, під час якого з’ясують усі причини та обставини події", - зазначається в повідомленні.