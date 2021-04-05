Авария на шахте Нововолынска: полиция возбудила дело

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Вчера, около 20:00 часов, на угольной шахте в селе Литовеж, во время спуска горняков, лифт ударился о землю. Вследствие этого пострадало 11 человек. Сведения полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 УК Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Ведется следствие, в ходе которого выяснят все причины и обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.