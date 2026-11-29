Фото: ДСНС

У ніч на 29 листопада російські війська атакували Вінницьку область

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

У Вінниці на території гаражного кооперативу виникла пожежа. Пошкоджені 17 автомобілів, 10 гаражів та складське приміщення. Ще чотири автомобілі згоріли вщент.

В області пошкоджено цивільне підприємство, де постраждала 40-річна жінка. Вона зазнала легких травм, її стан задовільний.

Ще в одному місті області вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило покрівлю приватного будинку.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Загинула жінка, постраждали чотири людини, серед них — 14-річна дівчинка.