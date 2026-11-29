Фото: ГСЧС

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Винницкую область

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

В Виннице на территории гаражного кооператива возник пожар. Повреждены 17 автомобилей, 10 гаражей и складское помещение. Еще четыре автомобиля сгорели дотла.

В области повреждено гражданское предприятие, где пострадала 40-летняя женщина. Она получила легкие травмы, ее состояние удовлетворительное.

Еще в одном городе области взрывной волной выбило окна и повредило кровлю частного дома.

Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.

Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Погибла женщина, пострадали четыре человека, среди них 14-летняя девочка.