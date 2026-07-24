На Рівненщині військового ТЦК судили за катування чоловіка

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Радивилівський районний суд Рівненської області визнав військовослужбовця винуватим у незаконному позбавленні волі і катуванні людини. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому минулого року військовий ТЦК та ще двоє його побратимів їхали машиною через село. Їм зустрівся чоловік на велосипеді, який на їхню вимогу не зупинився і почав стріляти з сигнального пістолету.

Військові ТЦК застосували до чоловіка сльозогінний газ, потім завдали декілька ударів руками в різні частини тулуба та голови. Уже в машині офіцер та командир відділення завдали ще кілька ударів кулаками, щоб покарати за використання пістолета.

Усі троє військових визнали провину. У результаті двоє військовослужбовців отримали по 4 роки позбавлення волі і один — 3 роки. Одночасно всі були звільнені від відбування покарання з іспитовим строком 1,5 і 1 рік.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині суд розглянув справу щодо мобілізації. Чоловіку відмовили у відстрочці від служби, хоча він доглядає брата з інвалідністю.