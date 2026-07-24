10:56  24 липня
На Хмельниччині засудили жінку, яка довела 15-річну доньку до сепсису
11:37  24 липня
Ворог вдарив по Одесі: пошкоджений магазин, є постраждалий
08:17  24 липня
У Полтаві 11-річна дитина випала з шостого поверху
UA | RU
UA | RU
24 липня 2026, 15:10

На Рівненщині військового ТЦК судили за катування чоловіка

24 липня 2026, 15:10
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Радивилівський районний суд Рівненської області визнав військовослужбовця винуватим у незаконному позбавленні волі і катуванні людини. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому минулого року військовий ТЦК та ще двоє його побратимів їхали машиною через село. Їм зустрівся чоловік на велосипеді, який на їхню вимогу не зупинився і почав стріляти з сигнального пістолету.

Військові ТЦК застосували до чоловіка сльозогінний газ, потім завдали декілька ударів руками в різні частини тулуба та голови. Уже в машині офіцер та командир відділення завдали ще кілька ударів кулаками, щоб покарати за використання пістолета.

Усі троє військових визнали провину. У результаті двоє військовослужбовців отримали по 4 роки позбавлення волі і один — 3 роки. Одночасно всі були звільнені від відбування покарання з іспитовим строком 1,5 і 1 рік.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині суд розглянув справу щодо мобілізації. Чоловіку відмовили у відстрочці від служби, хоча він доглядає брата з інвалідністю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК Побиття Рівненська область
На Хмельниччині ТЦК прикували батька військового наручниками до авто
23 липня 2026, 19:55
Два переломи та ТЦК замість швидкої: в Івано-Франківську розслідують дії поліцейських
23 липня 2026, 08:57
Штампували документи ТЦК, міністерств та суди єврокраїнам: на Закарпатті накрили підпільну друкарню
22 липня 2026, 18:23
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Росіяни вдарили по Київщині: є загиблі та поранені
24 липня 2026, 14:20
На Прикарпатті неповнолітня на велосипеді збила 4-річну дитину
24 липня 2026, 13:45
Росіяни скинули дві авіабомби на Слов'янськ: загинули 5 людей, 9 – поранені
24 липня 2026, 13:14
На Кіровоградщині п’яна водійка збила жінку біля будинку та врізалася в паркан
24 липня 2026, 12:52
На блокпосту в Чернігові жінка намагалася передати військовим вибухівку, замасковану під бургер із McDonald's
24 липня 2026, 12:35
Росіяни атакували Київ балістикою: що відомо
24 липня 2026, 12:18
Антивоєнного бунту не буде: російський режим просто розвалиться зсередини
24 липня 2026, 11:58
Ворог вдарив по Одесі: пошкоджений магазин, є постраждалий
24 липня 2026, 11:37
Зеленський підтвердив ураження оборонного заводу у російському Кірові
24 липня 2026, 11:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »