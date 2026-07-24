ТЦК мобілізував чоловіка, який був на обліку в психіатра

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ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра. Проте попри лікування його визнали придатним до служби

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік проходив лікування через змішаний тривожний і депресивний розлад. Через це він був на психіатрічному обліку. Проте військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби.

Проте суд дійшов до висновку, що ВЛК не дотримала обов'язкової процедури медичного огляду. В результаті постанову ВЛК про придатність до військової служби скасували, а військову частину зобов’язали направити військовослужбовця на повторне проходження комісії.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині стався інцидент з ТЦК. Омбудсману з прав людини повідомили, що 61-річного чоловіка прикували до авто наручниками.