Екскомандира 155-ї ОМБр Лучанова затримали: його підозрюють у викраденні та вбивстві

Фото: ДПСУ

Правоохоронці затримали колишнього командира 155-ї ОМБр Лучанова у Києві. Його розшукували за підозрою у викраденні та умисному вбивстві двох людей

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами президента, йому вже доповіли про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстоко вбила двох жителів Київщини. Загалом затримано 10 осіб, серед них - військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади.

"Сьогодні керівник області разом з начальником поліції області спілкувались також із громадою Калинівки. Важливо, що люди допомагають захищати справедливість для родини Мосейчуків. Усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування, має бути реалізовано в повному обсязі. Дякую всім, хто допомагає, і представникам медіа – за небайдужість", - каже президент.

Нагадаємо, командир 155-ї окремої механізованої бригади самовільно залишив місце служби, його розшукували. При цьому низку військовослужбовців цієї бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків. За даними слідства, в ніч проти 28 червня група людей увірвалася на подвір’я двох чоловіків у Білоцерківському районі та вивезла їх у невідомому напрямку.