Медичний садизм у російській колонії: викрито організаторів тортур українських полонених

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Прокурори повідомили про підозру медику російської виправної колонії та його спільнику, яких підозрюють у систематичних катуваннях українських військовополонених і цивільних

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у колонії №7 Володимирської області РФ вони застосовували побиття, сексуалізоване насильство, психологічний тиск і навмисно позбавляли полонених медичної допомоги, перетворивши знущання на елемент системи утримання.

Про підозру повідомлено двом її основним виконавцям – працівнику медичної частини колонії В'ячеславу Черданцеву, відомому серед полонених як "Коновал", та ув'язненому цієї ж колонії Ярославу Кирилову на прізвисько "Ярик".

Медик використовував своє становище для того, щоб зламати людей, принизити їхню гідність змусити отримати громадянство РФ або дати неправдиві свідчення. Ув'язнений, якого до цього залучила адміністрація колонії, катував таких самих полонених, як він сам, заради статусу в цій системі.

Людей систематично били, принижували та залякували, піддавали фізичному насильству сексуального характеру.

Хворим не надавали ліків чи допомоги, а навпаки створювали умови для загострення хвороби. Їх роздягали, тримали в холоді, поміщали разом зі здоровими людьми, щоб сприяти поширенню захворюваності.

Знущання не приховували, вони відбувалися і в медичній частині, і в камерах, на очах у інших. Прохання про допомогу каралося новим приниженням. Відмова коритися – новим насильством.

Обом росіянам повідомили про підозру у вчиненні жорстокого поводження з військовополоненими та цивільним населенням, а також інших порушень законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обставини знущань над українськими полоненими та дані про підозрюваних нещодавно висвітлили у своєму розслідуванні журналісти проєкту " Схеми ".

Нагадаємо, що раніше український військовополонений після обміну продемонстрував наслідки катувань у російському полоні.