Вихід на пенсію у 2026 році: вимоги до стажу і що перевірити вже зараз

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У 2026 році для виходу на пенсію за віком громадяни повинні відповідати встановленим вимогам щодо страхового стажу. Саме від його тривалості залежить, у якому віці людина зможе оформити пенсійні виплати

Як інформує RegioNews, деталі роз’яснює юрист Харківського осередку ГО "Захист Держави" Євген Іванісов.

"Багато громадян помилково вважають, що право на пенсію виникає автоматично після досягнення 60 років. Насправді ключове значення має саме страховий стаж. Якщо його недостатньо, пенсія може бути призначена пізніше", – пояснює Іванісов.

Які вимоги діють у 2026 році

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у 2026 році встановлені такі вимоги:

у 60 років – необхідно мати не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки – від 23 до 33 років страхового стажу;

у 65 років – не менше 15 років страхового стажу.

"Страховий стаж – це не просто роки роботи. До нього зараховуються лише ті періоди, за які сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду. Саме тому інколи людина може працювати фактично багато років, але частина цього часу не буде врахована через відсутність офіційного працевлаштування", – зазначає юрист.

Як перевірити свій стаж

Найзручніше це зробити через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України або за допомогою довідок ОК-5 та ОК-7.

"Я рекомендую не відкладати перевірку до моменту оформлення пенсії. Якщо виявиться, що певні періоди роботи відсутні в реєстрі, на їх підтвердження може знадобитися чимало часу", – говорить Євген Іванісов.

Що робити, якщо частина стажу не підтверджена

За словами юриста, підтвердити стаж можна за допомогою трудової книжки, архівних довідок, документів підприємств або через суд.

"Особливо актуально це для людей, які працювали до початку ведення персоніфікованого обліку або на підприємствах, що вже припинили діяльність. У таких випадках часто доводиться звертатися до архівів або збирати додаткові документи", – пояснює Іванісов.

Якщо стажу не вистачає

Якщо особа досягла пенсійного віку, але не має необхідного страхового стажу, вона може вийти на пенсію пізніше або, за певних умов, оформити державну соціальну допомогу.

"Також законодавство передбачає можливість добровільної участі у системі пенсійного страхування та сплати внесків для формування страхового стажу. Однак кожну ситуацію необхідно аналізувати індивідуально", – зазначає юрист.

На що звернути увагу

Євген Іванісов радить громадянам заздалегідь перевіряти інформацію про свій страховий стаж та не чекати наближення пенсійного віку.

"Чим раніше людина перевірить свої дані в Пенсійному фонді, тим більше часу матиме для виправлення можливих неточностей та збору необхідних документів. Це допоможе уникнути затримок із призначенням пенсії та захистити свої права", – підсумував юрист.

Нагадаємо, українці повинні перевести трудові книжки в електронний формат, щоб уникнути проблем із пенсією та підтвердити страховий стаж. Зробити це потрібно було до 10 червня 2026 року.

Раніше у Мінсоцполітики підкреслили, що завершення перехідного періоду не означає втрату трудового стажу або скасування паперових трудових книжок як документа.

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