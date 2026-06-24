13:35  24 червня
На Сумщині влаштували "подорожі" для ухилянтів за 11 тисяч доларів
11:37  24 червня
ДТП з туристичним автобусом на Хмельниччині: подробиці від поліції
09:17  24 червня
Пішов рибалити: на Чернігівщині в озері потонув 14-річний хлопець
UA | RU
UA | RU
24 червня 2026, 13:08

Вихід на пенсію у 2026 році: вимоги до стажу і що перевірити вже зараз

24 червня 2026, 13:08
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У 2026 році для виходу на пенсію за віком громадяни повинні відповідати встановленим вимогам щодо страхового стажу. Саме від його тривалості залежить, у якому віці людина зможе оформити пенсійні виплати

Як інформує RegioNews, деталі роз’яснює юрист Харківського осередку ГО "Захист Держави" Євген Іванісов.

"Багато громадян помилково вважають, що право на пенсію виникає автоматично після досягнення 60 років. Насправді ключове значення має саме страховий стаж. Якщо його недостатньо, пенсія може бути призначена пізніше", – пояснює Іванісов.

Які вимоги діють у 2026 році

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у 2026 році встановлені такі вимоги:

  • у 60 років – необхідно мати не менше 33 років страхового стажу;
  • у 63 роки – від 23 до 33 років страхового стажу;
  • у 65 років – не менше 15 років страхового стажу.

"Страховий стаж – це не просто роки роботи. До нього зараховуються лише ті періоди, за які сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду. Саме тому інколи людина може працювати фактично багато років, але частина цього часу не буде врахована через відсутність офіційного працевлаштування", – зазначає юрист.

Як перевірити свій стаж

Найзручніше це зробити через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України або за допомогою довідок ОК-5 та ОК-7.

"Я рекомендую не відкладати перевірку до моменту оформлення пенсії. Якщо виявиться, що певні періоди роботи відсутні в реєстрі, на їх підтвердження може знадобитися чимало часу", – говорить Євген Іванісов.

Що робити, якщо частина стажу не підтверджена

За словами юриста, підтвердити стаж можна за допомогою трудової книжки, архівних довідок, документів підприємств або через суд.

"Особливо актуально це для людей, які працювали до початку ведення персоніфікованого обліку або на підприємствах, що вже припинили діяльність. У таких випадках часто доводиться звертатися до архівів або збирати додаткові документи", – пояснює Іванісов.

Якщо стажу не вистачає

Якщо особа досягла пенсійного віку, але не має необхідного страхового стажу, вона може вийти на пенсію пізніше або, за певних умов, оформити державну соціальну допомогу.

"Також законодавство передбачає можливість добровільної участі у системі пенсійного страхування та сплати внесків для формування страхового стажу. Однак кожну ситуацію необхідно аналізувати індивідуально", – зазначає юрист.

На що звернути увагу

Євген Іванісов радить громадянам заздалегідь перевіряти інформацію про свій страховий стаж та не чекати наближення пенсійного віку.

"Чим раніше людина перевірить свої дані в Пенсійному фонді, тим більше часу матиме для виправлення можливих неточностей та збору необхідних документів. Це допоможе уникнути затримок із призначенням пенсії та захистити свої права", – підсумував юрист.

Нагадаємо, українці повинні перевести трудові книжки в електронний формат, щоб уникнути проблем із пенсією та підтвердити страховий стаж. Зробити це потрібно було до 10 червня 2026 року.

Раніше у Мінсоцполітики підкреслили, що завершення перехідного періоду не означає втрату трудового стажу або скасування паперових трудових книжок як документа.

Читайте також: Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна пенсіонери пенсія стаж ГО Захист Держави юрист страховий стаж
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Насильство та перевищення повноважень у полку "Скеля": ДБР розпочало розслідування
24 червня 2026, 14:25
На Полтавщині підліток на замовлення підпалив джип: вирок суду
24 червня 2026, 14:10
На Тернопільщині ветеранів та бізнесменів зібрали разом для важливої дискусії
24 червня 2026, 13:55
Росія вдарила дронами по кінотеатру в центрі Конотопа: є поранені
24 червня 2026, 13:37
На Сумщині влаштували "подорожі" для ухилянтів за 11 тисяч доларів
24 червня 2026, 13:35
Пошукова операція на Закарпатті завершилась: рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика
24 червня 2026, 12:57
Прикордонники знищили техніку та засоби зв’язку окупантів на Півдні
24 червня 2026, 12:30
Наркотики в цукерках і паштеті: на Прикарпатті викрили канал постачання до колонії
24 червня 2026, 12:15
Військовий зник безвісти або потрапив у полон: покроковий алгоритм дій від юриста
24 червня 2026, 11:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Валерій Пекар
Ігор Луценко
Віктор Ягун
Всі блоги »