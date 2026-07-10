У лікарні помер 28-річний працівник АЗС, поранений під час атаки РФ на Суми

Фото: Сумська ОВА

У лікарні на Львівщині помер 28-річний житель Сум, який зазнав тяжких поранень унаслідок російської атаки на автозаправну станцію 3 липня

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Чоловік працював на АЗС, по якій російські війська завдали повторного удару безпілотником. Після атаки на території станції спалахнула масштабна пожежа, а працівники отримали важкі опіки.

Майже тиждень лікарі боролися за життя постраждалого, однак врятувати його не вдалося – отримані травми виявилися надто тяжкими.

Григоров додав, що це вже друга жертва російського удару по автозаправній станції того дня.

Як відомо, останніми місяцями російські війська зосередили свої удари по Україні, зокрема, на ураженні заправок у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, від ночі 3 липня російські війська атакували чотири автозаправні станції у Сумській області.