На Рівненщині надзвичайники витягли собаку з 15-метрового колодязя

Фото: ДСНС

На Рівненщині 17 червня рятувальники визволили собаку з 15-метрового покинутого колодязя

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews

Інцидент стався в полі поблизу села Мильча Дубенського району.

Пес упав у покинутий 15-метровий колодязь і не міг самостійно вибратися з пастки.

Попри складні умови та ризик обвалу ґрунту, надзвичайники провели рятувальну операцію, використавши верхолазне спорядження та драбину.

Тварину успішно підняли на поверхню та передали власнику.

На щастя, собака не постраждав.

Нагадаємо, що раніше на Рівненщині рятувальники допомогли собаці, який потрапив у глибоку яму зі смолою та не міг самостійно вибратися назовні.