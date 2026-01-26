Катався на скайсерфінгу: У Києві рятувальники витягли з-під криги чоловіка

Фото: ДСНС

Інцидент стався вдень 25 січня на річці Дніпро в Оболонському районі столиці

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Поблизу парку "Наталка" під лід провалився чоловік. Катаючись на скайсерфінгу, він не втримався та впав на лід, проломивши його.

Рятувальники виявили чоловіка у проломі криги на відстані 100 метрів від берега. За допомогою спеціального спорядження постраждалого дістали з води та передали медикам.

Раніше повідомлялося, на Львівщині 46-річна жінка провалилася під тонку кригу на річці Західний Буг біля мосту – тільки швидка реакція місцевих жителів врятувала їй життя.