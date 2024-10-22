На Вінниччині чоловік намагався виїхати за кордон, вдаючи із себе вдівця з дитиною "на руках"

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Прикордонники викрили 32-річного чоловіка, який намагався виїхати до Молдови, видаючи себе за вдівця

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Чоловік пред'явив документи, які мали підтвердити його статус як самостійного вихователя малої дитини: свідоцтво про смерть дружини та свідоцтво про народження дитини.

Під час поглибленої перевірки документів прикордонники встановили, що всі подані документи, які нібито видані у Молдові, були сфальшовані. А "дитина", яка у чоловіка на вихованні, та колишня померла "дружина" – вигадані особи, які існують лише на папері.

Прикордонники повідомили до Нацполіції про факт використання підроблених документів.

Нагадаємо, 15 жовтня на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який видавав себе за 25-річну дівчину.