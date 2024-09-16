Розстріл поліцейських на Вінниччині: нападників відправили під суд

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До суду скерований обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців, які на Вінниччині під час перевірки авто вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Наразі обвинувачені, батько та син 52 та 26 років, перебувають під вартою.

Зловмисникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, вночі 20 квітня на Вінниччині поліцейські зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських, один з правоохоронців загинув.

Напад зафіксувала на відео бодікамера правоохоронця. Запис оприлюднили у мережі.

21 квітня поліція затримала підозрюваних у нападі на поліцейських у Вінницькій області. Підозрювані – двоє військовослужбовців, батько і син. Їм загрожує довічне покарання за скоєне.

22 квітня підозрюваним у нападі на поліцейських повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, а також у дезертирстві.

Вінницький міський суд 22 квітня обрав запобіжний захід двом військовим, затриманим за розстріл поліцейських. Пізніше стало відомо, що нападники перевозили 100 гранат та 25 тисяч патронів.

Згодом правоохоронці затримали бійця однієї з військових частин Одеської області, який допомагав підозрюваним переховуватися.

Раніше правоохоронці направили до суду обвинувальні акти стосовно двох військових, які допомагали переховуватись зловмисникам.