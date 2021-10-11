На Вінниччині затримали 16-річну дівчину за підозрою у вбивстві матері

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У Вінницькій області правоохоронці знайшли у колодязі мертву 35-річну жінку. За підозрою у вчиненні злочину затримали її 16-річну доньку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.

Інформація про зникнення 35-річної мешканки Козятинської територіальної громади надійшла до поліції від її свекрухи.

Поліцейські під час проведення пошуків виявили жінку мертвою у колодязі водопостачання. Потерпіла загинула від численних ножових поранень", - розповіли у пресслужбі.

За підозрою у вчиненні злочину затримали її 16-річну доньку.

Так, за попередньою інформацією слідства, під час сварки у приміщенні кухні підозрювана нанесла матері близько тридцяти ножових поранень. Після цього на тачці вивезла тіло вбитої на територію нежитлового домогосподарства та вкинула його в недіючий колодязь водопостачання.

Неповнолітню помістили до ізолятора тимчасового тримання. За вбивство матері їй загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що на Запоріжжі чоловік підірвав власний будинок, намагавшись здійснити суїцид.