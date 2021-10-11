В Винницкой области задержали 16-летнюю девушку по подозрению в убийстве матери

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В Винницкой области правоохранители нашли в колодце мертвую 35-летнюю женщину. По подозрению в совершении преступления задержали ее 16-летнюю дочь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Информация об исчезновении 35-летней жительницы Казатинской территориальной общины поступила в полицию от ее свекрови.

Полицейские во время проведения поисков обнаружили женщину мертвой в колодце водоснабжения. Потерпевшая погибла от многочисленных ножевых ранений", - рассказали в пресс-службе.

По подозрению в совершении преступления задержали ее 16-летнюю дочь.

Так, по предварительной информации следствия, во время ссоры в помещении кухни подозреваемая нанесла матери около тридцати ножевых ранений. После этого на тачке вывезла тело убитой на территорию нежилого домохозяйства и сунула его в недействующий колодец водоснабжения.

Несовершеннолетнюю поместили в изолятор временного содержания. За убийство матери ей грозит до 15 лет заключения.

Напомним, что на Запорожье мужчина взорвал собственный дом, пытаясь совершить суицид.