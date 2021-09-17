На Вінничині голова райсуду попався на хабарі

пресслужба НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові суду одного з районних судів Вінницької області в отриманні хабара

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу бюро.

Підозру підписано Генеральним прокурором. Дії судді кваліфіковані за ч.3 ст. 368 КК України (отримання хабара у великому розмірі-ред.)

Як встановило слідство, служитель Феміди висловив прохання надати йому 120 тис. грн (4620 дол. США) неправомірної вигоди. В обмін на кошти він обіцяв ухвалити рішення в інтересах фізичної особи щодо визнання права на земельну частку (пай).

У межах розслідуваннях НАБУ спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Вінницькій області ДСР Нацполіції за процесуального керівництва САП здійснили обшуки і вилучили частину предмету неправомірної вигоди та грошові кошти у сумі понад 50 тис. доларів США.

Нагадаємо, що на початку вересня екссуддя з Тернопільщини отримав 6 років в’язниці за хабар