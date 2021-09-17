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17 сентября 2021, 20:55 909

На Винничине председатель райсуда попался на взятке

17 сентября 2021, 20:55 909
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Пресс-служба НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю суда одного из районных судов Винницкой области в получении взятки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу бюро.

Подозрение подписано генеральным прокурором. Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки в крупном размере-ред.)

Как установило следствие, служитель Фемиды выразил просьбу предоставить ему 120 тыс. грн (4620 долл. США) неправомерной выгоды. В обмен на деньги он обещал принять решение в интересах физического лица о признании права на земельную долю (пай).

В рамках расследований НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Винницкой области ДСР Нацполиции при процессуальном руководстве САП осуществили обыски и изъяли часть предмета неправомерной выгоды и денежные средства в сумме более 50 тыс. долларов США.

Напомним, что в начале сентября экс-судья с Тернопольщины получил 6 лет тюрьмы за взятку.

взятка НАБУ САП судья Нацполиция

 
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