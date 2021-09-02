У Вінниці директора комунального підприємства підозрюють у привласненні бюджетних коштів

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У Вінниці директор комунального підприємства уклав близько 130 фіктивних договорів на закупівлю автозапчастин, викравши у такий спосіб майже мільйон гривень

Про це повідомили у поліції Вінницької області, пише RegioNews.

За даними слідства, 34-річний житель Вінницької області, обіймаючи посаду директора комунального підприємства, вступив у змову зі столичним підприємцем і уклав з ним близько 130 договір на закупівлю автозапчастин за бюджетні кошти. Запасні частини установа не отримала, а отриманими грошима підозрювані розпорядилися на свій розсуд.

Згідно з проведеною експертизою, директор комунального підприємства своїми діями заподіяв шкоду обласному бюджету майже на мільйон гривень.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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