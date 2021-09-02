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02 сентября 2021, 18:22 5

В Виннице директора коммунального предприятия подозревают в присвоении бюджетных средств

02 сентября 2021, 18:22 5
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Фото из открытых источников
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В Виннице директор муниципального предприятия заключил около 130 фиктивных договоров на закупку автозапчастей, похитив таким образом почти миллион гривен

Об этом сообщили в полиции Винницкой области, пишет RegioNews.

По данным следствия, 34-летний житель Винницкой области, занимая должность директора коммунального предприятия, вступил в сговор со столичным предпринимателем и заключил с ним около 130 договор на закупку автозапчастей за бюджетные средства. Запасные части учреждение не получило, а полученными деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

Согласно проведенной экспертизе, директор коммунального предприятия своими действиями причинил вред областному бюджету почти на миллион гривен.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что в Запорожской области будут судить главного бухгалтера госучреждения исполнения наказаний за растрату и присвоение почти 200 тысяч бюджетных средств.

Украина криминал полиция криминальное дело Винница

 
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