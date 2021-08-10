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10 серпня 2021, 11:41 13

На Вінниччині фермер без води та їжі добу утримував працівника у сушарці

10 серпня 2021, 11:41 13
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Фото: Нацполіція
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У селі Вербівка Вінницької області 58-річний фермер на добу позбавив волі 43-річного працівника, який, на думку фермера, погано відремонтував трактор. Тепер фермеру загрожує до п'яти років позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Вінницької області.

Наразі поліцейські звільнили заручника, якого незаконно утримував у виснажливих умовах роботодавець. Працівник просидів у металевій сушарці для фруктів майже добу. У такий спосіб роботодавець покарав чоловіка нібито за погано виконану роботу.

Позбавлений волі чоловік міг там лише сидіти, через те, що приміщення було заповнене металевими полицями для сушіння фруктів. Він знемагав від спеки, без води та їжі у виснажливих умовах", - йдеться у повідомленні.

За словами потерпілого, його незаконно позбавив волі фермер, в якого він неофіційно працював різноробочим. Підприємець у такий спосіб вирішив покарати робітника, який не належно, на його думку, відремонтував трактор. Жодних коштів за виконання різного роду робіт на фермерському господарстві він не отримав.

Такі дії 58-річного підприємця кваліфіковані, як незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань. Фермеру вже оголосили про підозру. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Слідство готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть злочинців, які тримали людей у трудовому рабстві.

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