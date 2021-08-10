В Винницкой области фермер без воды и пищи сутки удерживал работника в сушилке

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В селе Вербовка Винницкой области 58-летний фермер на сутки лишил свободы 43-летнего работника, который, по мнению фермера, плохо отремонтировал трактор. Теперь фермеру грозит до пяти лет лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области.

Сейчас полицейские освободили заложника, которого незаконно удерживал в изнурительных условиях работодатель. Работник просидел в металлической сушилке для фруктов почти сутки. Таким образом работодатель наказал мужчину якобы за плохо выполненную работу.

Лишенный свободы мужчина мог там лишь сидеть, из-за того, что помещение было заполнено металлическими полками для сушки фруктов. Он изнывал от жары, без воды и пищи в изнурительных условиях", - говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, его незаконно лишил свободы фермер, у которого он неофициально работал разнорабочим. Предприниматель таким образом решил наказать рабочего, который не должным образом, по его мнению, отремонтировал трактор. Никаких средств за выполнение разного рода работ на фермерском хозяйстве он не получил.

Такие действия 58-летнего предпринимателя квалифицированы, как незаконное лишение свободы человека, что сопровождалось причинением ему физических страданий. Фермеру уже объявили о подозрении. Ему грозит до пяти лет заключения. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить преступников, которые держали людей в трудовом рабстве.