Посадовцю спиртзаводу на Вінниччині оголосили підозру через "втрати спирту"

Фото: Нацполіція

Завідувачу складу спиртзаводу у Вінницькій області загрожує до 5 років позбавлення волі через нанесення державі збитків на суму понад 800 тисяч гривень

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Так, слідство встановило, що перебуваючи на посаді завідувача складом, посадовець мав запобігти втратам спирту при виконанні відвантажувальних та інших робіт.

Однак, за даними правоохоронців, фігурант справи не здійснював належних перевірок, замірів спирту, через це невстановлені особи змогли незаконно відвантажити 2654 декалітрів етилового спирту.

Загальну суму збитків, завданих державі оцінюють у 806 тисяч гривень. Посадовцю загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Хмельницькому затримали чиновницю на хабарі за рішення про всиновлення.