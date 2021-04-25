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25 квітня 2021, 12:42 6

Смертельне ДТП на Хмельниччині: загинула жінка та дитина

25 квітня 2021, 12:42 6
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Обставини аварії з'ясовують правоохоронці
Обставини аварії з'ясовують правоохоронці
Фото: ДСНС
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У Хмельницькій області внаслідок ДТП загинув 12-річний хлопчик разом із 46-річною жінкою.

Як повідомляє RegioNews, про це повідомили у ДСНС.

ДТП сталася на автодорозі Н-03 поблизу с. Скаржинці Хмельницького району. Зіткнулися вантажний мікроавтобус Mercedes та легковик Audi. Внаслідок аварії остання автівка загорілася.

В результаті ДТП водія Audi госпіталізовано, двоє пасажирів загинули – 46-річна жінка та 12-річний хлопчик. Водій Mercedes та пасажир від госпіталізації відмовились.

Раніше повідомлялось, що під Кривим Рогом, на трасі між Радушним та Апостоловим сталася ДТП. Зіткнулися легковик Chevrolet Aveo і фургон Opel.

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