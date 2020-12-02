На Винниччине главу ОТГ будут судить за взятку в более 10 тысяч долларов

Чиновник требовал взятку за подписание договора аренды земли

Чиновник требовал взятку за подписание договора аренды земли

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За вымогательство и получение взятки в размере 10,5 тысяч долларов в Винницкой области будут судить главу объединенной территориальной громады.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Винницкой областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по обвинению председателя одной из объединенных территориальных громад Винницкой области, которого в конце октября этого года задержали при получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный чиновник требовал и получил от предпринимателя деньги в сумме 10,5 тысяч долларов за подписание договора аренды земли общей площадью 21 гектар.

За совершенное обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что расследование дела миллионной взятки руководителям НАБУ и САП завершено.