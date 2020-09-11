На Вінниччині двоє чоловіків зі стріляниною зупинили потяг заради відео для Instagram

Зловмисники перебували у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння

Зловмисники перебували у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння

Фото з відкритих джерел

У Вінницькій області зловмисники автомобілем перегородили шляхи залізничного переїзду перед тим, як там мав пройти вантажний поїзд, щоби зняти відео для соцмережі.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".



Інцидент стався на залізничному переїзді поблизу станції Погребище.

Зловмисники автомобілем перегородили шляхи залізничного переїзду якраз перед тим, як там мав пройти вантажний потяг. У момент наближення поїзда один із порушників бігав по коліях, інший стріляв із пістолета в напрямку кабіни машиніста. Це вони знімали на телефон, а відео згодом виклали в Instagram.



Машиніст встиг зупинити потяг. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.



Порушників затримали, відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).



Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" провела власне службове розслідування за цим фактом. Установлено, що чергова на переїзді й локомотивна бригада своєчасно не повідомили керівництво залізниці про інцидент, побоюючись розголосу. За недбалість і недотримання службових інструкцій до працівників "Укрзалізниці" застосували дисциплінарне покарання.

Нагадаємо, сьогодні "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків із 6 станцій "червоної” зони.