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11 вересня 2020, 20:39 3

На Вінниччині двоє чоловіків зі стріляниною зупинили потяг заради відео для Instagram

11 вересня 2020, 20:39 3
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У Вінницькій області зловмисники автомобілем перегородили шляхи залізничного переїзду перед тим, як там мав пройти вантажний поїзд, щоби зняти відео для соцмережі.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Інцидент стався на залізничному переїзді поблизу станції Погребище.

Зловмисники автомобілем перегородили шляхи залізничного переїзду якраз перед тим, як там мав пройти вантажний потяг. У момент наближення поїзда один із порушників бігав по коліях, інший стріляв із пістолета в напрямку кабіни машиніста. Це вони знімали на телефон, а відео згодом виклали в Instagram.

Машиніст встиг зупинити потяг. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Порушників затримали, відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" провела власне службове розслідування за цим фактом. Установлено, що чергова на переїзді й локомотивна бригада своєчасно не повідомили керівництво залізниці про інцидент, побоюючись розголосу. За недбалість і недотримання службових інструкцій до працівників "Укрзалізниці" застосували дисциплінарне покарання.

Нагадаємо, сьогодні "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків із 6 станцій "червоної” зони.

Вінницька область Укрзализныця поїзд соцмережі хуліганство
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