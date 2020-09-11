На Винниччине двое мужчин со стрельбой остановили поезд ради видео для Instagram

Злоумышленники находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Злоумышленники находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Фото из открытых источников

В Винницкой области злоумышленники автомобилем перегородили пути железнодорожного переезда перед тем, как там должен был пройти грузовой поезд, чтобы снять видео для соцсети.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресслужбу "Укрзализныци".



Инцидент произошел на железнодорожном переезде вблизи станции Погребище.

Злоумышленники автомобилем перегородили пути железнодорожного переезда как раз перед тем, как там должен был пройти грузовой поезд. В момент приближения поезда один из нарушителей бегал по путям, другой стрелял из пистолета в направлении кабины машиниста. Это они снимали на телефон, а видео потом выложили в Instagram.



Машинист успел остановить поезд. В результате инцидента никто не пострадал.



Нарушителей задержали, открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).



Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" провела собственное служебное расследование по данному факту. Установлено, что дежурная на переезде и локомотивная бригада своевременно не уведомили руководство железной дороги об инциденте, опасаясь огласки. За халатность и несоблюдение должностных инструкций работников "Укрзализныци" применили дисциплинарное наказание.

Напомним, сегодня "Укрзализныця" приостановила продажу билетов с 6 станций "красной” зоны.