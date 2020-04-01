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01 квітня 2020, 14:06 3

Директор вінницького супермаркету, в якому отруїлися п'ятеро людей, заплатив 47 тисяч гривень штрафу

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01 квітня 2020, 14:06 3
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У Вінниці на 47 тисяч гривень оштрафували директора магазину "Еко-маркет", який розташований в ТЦ "Петроцентр" на проспекті Коцюбинського, де раніше п'ять осіб отруїлося та потрапили до лікарні з сальмонельозом
Фото: Екомаркет
У Вінниці на 47 тисяч гривень оштрафували директора магазину "Еко-маркет", який розташований в ТЦ "Петроцентр" на проспекті Коцюбинського, де раніше п'ять осіб отруїлося та потрапили до лікарні з сальмонельозом

Про це пише RegioNews з посиланням на ВинницаНьюз.

Магазин перевірили фахівці і знайшли низку порушень.

"Нових випадків захворювання, пов'язаних з діяльністю супермаркету не реєструвалося", – кажуть у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

3 березня перевірили магазин і його персонал. У персоналу нічого не виявили, а от страви мали і кишкову паличку, і сальмонельоз:

" З 8 відібраних проб готових страв у 50% проб виявлені відхилення. З 5 проб продукції не відповідає ДСТУ 1 зразок – яйця сирі, в яких виявили сальмонелу. З 17 зразків змивів на санітарно-показову мікрофлору і патогенні ентеробактерії в 5 змивах виявлені бактерії групи кишкової палички", – наголошується в повідомленні.

Директора притягнули до адміністративної відповідальності, оштрафувавши на 47 тисяч гривень.

Заклад виправив всі недоліки і відновило роботу 18 березня.


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