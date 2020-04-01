Директор вінницького супермаркету, в якому отруїлися п'ятеро людей, заплатив 47 тисяч гривень штрафу

У Вінниці на 47 тисяч гривень оштрафували директора магазину "Еко-маркет", який розташований в ТЦ "Петроцентр" на проспекті Коцюбинського, де раніше п'ять осіб отруїлося та потрапили до лікарні з сальмонельозом

Фото: Екомаркет

У Вінниці на 47 тисяч гривень оштрафували директора магазину "Еко-маркет", який розташований в ТЦ "Петроцентр" на проспекті Коцюбинського, де раніше п'ять осіб отруїлося та потрапили до лікарні з сальмонельозом

Про це пише RegioNews з посиланням на ВинницаНьюз. Магазин перевірили фахівці і знайшли низку порушень. "Нових випадків захворювання, пов'язаних з діяльністю супермаркету не реєструвалося", – кажуть у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області. 3 березня перевірили магазин і його персонал. У персоналу нічого не виявили, а от страви мали і кишкову паличку, і сальмонельоз: " З 8 відібраних проб готових страв у 50% проб виявлені відхилення. З 5 проб продукції не відповідає ДСТУ 1 зразок – яйця сирі, в яких виявили сальмонелу. З 17 зразків змивів на санітарно-показову мікрофлору і патогенні ентеробактерії в 5 змивах виявлені бактерії групи кишкової палички", – наголошується в повідомленні. Директора притягнули до адміністративної відповідальності, оштрафувавши на 47 тисяч гривень. Заклад виправив всі недоліки і відновило роботу 18 березня.

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