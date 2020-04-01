Директор вінницького супермаркету, в якому отруїлися п'ятеро людей, заплатив 47 тисяч гривень штрафу
Про це пише RegioNews з посиланням на ВинницаНьюз.
Магазин перевірили фахівці і знайшли низку порушень.
"Нових випадків захворювання, пов'язаних з діяльністю супермаркету не реєструвалося", – кажуть у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
3 березня перевірили магазин і його персонал. У персоналу нічого не виявили, а от страви мали і кишкову паличку, і сальмонельоз:
" З 8 відібраних проб готових страв у 50% проб виявлені відхилення. З 5 проб продукції не відповідає ДСТУ 1 зразок – яйця сирі, в яких виявили сальмонелу. З 17 зразків змивів на санітарно-показову мікрофлору і патогенні ентеробактерії в 5 змивах виявлені бактерії групи кишкової палички", – наголошується в повідомленні.
Директора притягнули до адміністративної відповідальності, оштрафувавши на 47 тисяч гривень.
Заклад виправив всі недоліки і відновило роботу 18 березня.
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