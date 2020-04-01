Директор винницкого супермаркета, в котором отравились пять человек, заплатил 47 тысяч гривен штрафа

В Виннице на 47 тысяч гривен оштрафовали директора магазина "Эко-маркет”, который расположен в ТЦ "Петроцентр” на проспекте Коцюбинского, где ранее пять человек отравились и попали в больницу с сальмонеллезом

Фото: Экомаркет

В Виннице на 47 тысяч гривен оштрафовали директора магазина "Эко-маркет”, который расположен в ТЦ "Петроцентр” на проспекте Коцюбинского, где ранее пять человек отравились и попали в больницу с сальмонеллезом

Об этом пишет RegioNews cо ссылкой на ВинницаНьюз. Магазин проверили специалисты и нашли ряд нарушений. "Новых случаев заболевания, связанных с деятельностью супермаркета не регистрировалось", – говорят в Главном управлении Госпродребпослужбы в Винницкой области. 3 марта проверили магазин и его персонал. У персонала ничего не обнаружили, а вот блюда имели и кишечную палочку, и сальмонеллез: " Из 8 отобранных проб готовых блюд в 50% проб обнаружены отклонения. Из 5 проб продукции не соответствует ГОСТу 1 образец – яйца сырые, в которых обнаружили сальмонеллу. Из 17 образцов смывов на санитарно-показательную микрофлору и патогенные энтеробактерии в 5 смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки", – отмечается в сообщении. Директора привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 47 тысяч гривен. Заведение исправило все недостатки и возобновило работу 18 марта.

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