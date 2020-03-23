На Вінничині призначили нового головного санітарного лікаря
Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко призначив Валентину Зайцеву новим головним санітарним лікарем у Вінницькій області
Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко призначив Валентину Зайцеву новим головним санітарним лікарем у Вінницькій області
Про це інформують RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Новини Вінниці”.
Валентина Зайцева раніше очолювала санітарно-епідеміологічну службу у Вінницькій області. До 2012 року була головним лікарем обласної санепідемстанції.
Відтепер Валентина Зайцева буде здiйснювати повноваження головного державного санiтарного лiкаря областi щодо епiдемiологiчного нагляду (спостереження), запобiгати виникненню i поширенню iнфекцiйних хвороб людини, локалiзацiї та лiквiдацiї їх спалахiв та епiдемiй, крiм заходiв державного нагляду (контролю) та надавати документи дозвiльного характеру.
Як повідомляли RegioNews раніше, МОЗ призначило нового головного санiтарного лiкаря Кiровоградської областi, ним стала Надія Оперчук.
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