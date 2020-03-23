В Винницкой области назначили нового главного санитарного врача
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко назначил Валентину Зайцеву новым главным санитарным врачом в Винницкой области
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко назначил Валентину Зайцеву новым главным санитарным врачом в Винницкой области
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Новости Винницы”.
Валентина Зайцева ранее возглавляла санитарно-эпидемиологическую службу в Винницкой области. До 2012 года была главным врачом областной санэпидемстанции.
Отныне Валентина Зайцева будет осуществлять полномочия главного государственного санитарного врача области по эпидемиологическим надзора (наблюдения), предупреждать возникновение и распространение инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий, кроме мероприятий государственного надзора (контроля) и предоставлять документы разрешительного характера.
Как сообщали RegioNews ранее, Минздрав назначил нового главного санитарного врача Кировоградской области, им стала Надежда Оперчук.
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