В Виннице врач спекулировал марлевивими повязками

В Виннице уволили с работы медика, который, пользуясь паникой из-за распространения опасного коронавируса, продавал медицинские маски по завышенной цене

Фото: Pixabay

В Виннице уволили с работы медика, который, пользуясь паникой из-за распространения опасного коронавируса, продавал медицинские маски по завышенной цене

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на VinnytsiaNews.

О факте спекуляции врачом средствами защиты на территории медицинского заведения 17 марта сообщил мэр города Сергей Моргунов во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

"Я требую, чтобы руководство больницы обратилось к правоохранительным органам о привлечении этого лица за такие действия к ответственности. Я подчеркиваю, что если еще хоть один случай такой будет мы никого жалеть не будем, это касается всей отрасли охраны здоровья'я города Винницы”, - сказал Сергей Моргунов.

Тем временем директор департамента здравоохранения Александр Шиш сообщил, что медика уже уволили с занимаемой должности.

Как писали RegioNews ранее, в Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу.