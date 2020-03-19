В Виннице врач спекулировал марлевивими повязками
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на VinnytsiaNews.
О факте спекуляции врачом средствами защиты на территории медицинского заведения 17 марта сообщил мэр города Сергей Моргунов во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.
"Я требую, чтобы руководство больницы обратилось к правоохранительным органам о привлечении этого лица за такие действия к ответственности. Я подчеркиваю, что если еще хоть один случай такой будет мы никого жалеть не будем, это касается всей отрасли охраны здоровья'я города Винницы”, - сказал Сергей Моргунов.
Тем временем директор департамента здравоохранения Александр Шиш сообщил, что медика уже уволили с занимаемой должности.
Как писали RegioNews ранее, в Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу.
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