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19 марта 2020, 13:18 7

В Виннице врач спекулировал марлевивими повязками

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19 марта 2020, 13:18 7
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В Виннице уволили с работы медика, который, пользуясь паникой из-за распространения опасного коронавируса, продавал медицинские маски по завышенной цене
Фото: Pixabay
В Виннице уволили с работы медика, который, пользуясь паникой из-за распространения опасного коронавируса, продавал медицинские маски по завышенной цене

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на VinnytsiaNews.

О факте спекуляции врачом средствами защиты на территории медицинского заведения 17 марта сообщил мэр города Сергей Моргунов во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

"Я требую, чтобы руководство больницы обратилось к правоохранительным органам о привлечении этого лица за такие действия к ответственности. Я подчеркиваю, что если еще хоть один случай такой будет мы никого жалеть не будем, это касается всей отрасли охраны здоровья'я города Винницы”, - сказал Сергей Моргунов.

Тем временем директор департамента здравоохранения Александр Шиш сообщил, что медика уже уволили с занимаемой должности.

Как писали RegioNews ранее, в Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу.


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