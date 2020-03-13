"Жмеринское дело”: выйдут ли подозреваемые на свободу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.ua.
Шесть подозреваемых остаются под круглосуточным домашним арестом. Трое будут находиться под стражей. А один подозреваемый остался в статусе арестованного. Правда, он может заплатить 170 тысяч гривен залога.
Еще двум подозреваемым апелляционный суд отменил решение следственного судьи городского суда о содержании их под стражей и принял новые: применить аналогичную меру пресечения, но уже с правом внести почти 170 тысяч гривен залога.
Еще один из подозреваемых будет находиться уже не под круглосуточным домашним арестом, а лишь с 20 до 7 часов.
Напомним, что 27 февраля в 11:00 во время сессии Жмеринского горсовета в помещение ворвались 20 неизвестных с масками на лицах. Мужчины разбили стеклянные двери, растрощили в приемной мебель и начали швырять в полицейских, которые дежурили в помещении, дымовые шашки и камни. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Одинадцять нападавших задержали и доставили в участок.
Как информировали RegioNews ранее, 12 марта в Кировоградском областном совете двое депутатов и 10 неизвестных мужчин устроили дебош.
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