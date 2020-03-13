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13 марта 2020, 10:51 1

"Жмеринское дело”: выйдут ли подозреваемые на свободу

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13 марта 2020, 10:51 1
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Винницкий апелляционный суд рассмотрел дело нападающих, которые устроили драку в помещение Жмеринского горсовета
Винницкий апелляционный суд рассмотрел дело нападающих, которые устроили драку в помещение Жмеринского горсовета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

Шесть подозреваемых остаются под круглосуточным домашним арестом. Трое будут находиться под стражей. А один подозреваемый остался в статусе арестованного. Правда, он может заплатить 170 тысяч гривен залога.

Еще двум подозреваемым апелляционный суд отменил решение следственного судьи городского суда о содержании их под стражей и принял новые: применить аналогичную меру пресечения, но уже с правом внести почти 170 тысяч гривен залога.

Еще один из подозреваемых будет находиться уже не под круглосуточным домашним арестом, а лишь с 20 до 7 часов.

Напомним, что 27 февраля в 11:00 во время сессии Жмеринского горсовета в помещение ворвались 20 неизвестных с масками на лицах. Мужчины разбили стеклянные двери, растрощили в приемной мебель и начали швырять в полицейских, которые дежурили в помещении, дымовые шашки и камни. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Одинадцять нападавших задержали и доставили в участок.

Как информировали RegioNews ранее, 12 марта в Кировоградском областном совете двое депутатов и 10 неизвестных мужчин устроили дебош.


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