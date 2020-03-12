Мінування суду у Вінниці: останні новини
Правоохоронці не виявили у будівлі Вінницького міського суду вибухонебезпечних предметів
Правоохоронці не виявили у будівлі Вінницького міського суду вибухонебезпечних предметів
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
Протягом півтори години вибухотехніки та кінологи обстежували приміщення суду та прилеглу до нього територію. Небезпечних предметів не виявили. Повідомлення про замінування, яке поліцейські отримали 11 березня, виявилося неправдивим.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян. Підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.
Як інформували RegioNews раніше, 11 березня повідомлення про мінування Вінницького міського суду надійшло в службу місцевих правоохоронних органів.
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- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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