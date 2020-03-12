Минирование суда в Виннице: последние новости

Правоохранители не обнаружили в здании Винницкого городского суда взрывоопасных предметов

Фото: Национальная полиция

Правоохранители не обнаружили в здании Винницкого городского суда взрывоопасных предметов

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В течение полутора часов взрывотехники и кинологи обследовали помещения суда и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов не обнаружили. Сообщение о заминировании, которое полицейские получили 11 марта, оказалось ложным.

Следователи открыли уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Как информировали RegioNews ранее, 11 марта сообщение о минировании Винницкого городского суда поступило в службу местных правоохранительных органов.