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12 марта 2020, 10:27

Минирование суда в Виннице: последние новости

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12 марта 2020, 10:27
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Правоохранители не обнаружили в здании Винницкого городского суда взрывоопасных предметов
Фото: Национальная полиция
Правоохранители не обнаружили в здании Винницкого городского суда взрывоопасных предметов

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В течение полутора часов взрывотехники и кинологи обследовали помещения суда и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов не обнаружили. Сообщение о заминировании, которое полицейские получили 11 марта, оказалось ложным.

Следователи открыли уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Как информировали RegioNews ранее, 11 марта сообщение о минировании Винницкого городского суда поступило в службу местных правоохранительных органов.


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