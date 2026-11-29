Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 29 листопада РФ атакувала Україну 140 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили 101 російський безпілотник.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Загинула жінка, постраждали чотири людини, серед них — 14-річна дівчинка.