Россия ночью запустила по Украине 140 беспилотников: есть попадания на 27 локациях
В ночь на 29 ноября РФ атаковала Украину 140 ударными БпЛА типа Shahed (93 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили 101 российский беспилотник.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Погибла женщина, пострадали четыре человека, среди них 14-летняя девочка.