Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 ноября РФ атаковала Украину 140 ударными БпЛА типа Shahed (93 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили 101 российский беспилотник.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Погибла женщина, пострадали четыре человека, среди них 14-летняя девочка.